"Интер" продолжает переговоры по трансферу Пасторе
"Интер" не оставляет попыток подписать аргентинского полузащитника ПСЖ Хавьера Пасторе, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
По сведениям источника, представители миланский клуба завтра проведут еще один раунд переговоров. Итальянцы намерены арендовать игрока с правом выкупа, так как в данный момент не могут позволить себе его покупку из-за ограничений в финансовом фэйр-плей.
В этом сезоне 28-летний Пасторе провел за ПСЖ 18 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
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