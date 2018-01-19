"Интер" продолжает переговоры по трансферу Рафиньи

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"Интер" продолжает переговоры по трансферу Рафиньи

"Интер" по-прежнему рассчитывает приобрести бразильского полузащитника "Барселоны" Рафинью, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб не может сразу купить игрок из-за финансового fair play, поэтому рассматривает варианты с его арендой и последующим выкупом.

Каталонцы предлагают "нерадзурри" арендовать игрока на год с обязательном выкупа за 38 миллионов евро. Альтернативным вариантом является аренда игрока на сезон с выкупом за 30 миллионов, после того, как он проведет определенное количество матчей.

Напомним, что 25-летний Рафинья совсем недавно восстановился после травмы и впервые за последние 290 дней вышел на поле в первом матче 1/4 финала Кубка Испании против "Эспаньола" (0:1).

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