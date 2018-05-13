"Интер" продолжает работу по трансферу Ковачича

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"Интер" продолжает работу по трансферу Ковачича
"Интер" намерен вернуть хорватского полузащитника Матео Ковачича, который выступает за "Реал", сообщает Сalciomercato.

По сведениям издания, представители миланского клуба провели переговоры с агентом футболиста. Сам игрок может согласиться на трансфер, чтобы получать регулярную игровую практику. При этом главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан не хочет ухода игрока.

В этом сезоне 23-летний Ковачич провел за "Реал" 26 матчей во всех турнирах и две результативные передачи.

Не пропустите: "Интер" проиграл "Сассуоло", заметно снизив свои шансы попасть в Лигу Чемпионов. | http://soccernews.ru

 

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