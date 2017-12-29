"Интер" продолжает следить за Мхитаряном

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"Интер" продолжает следить за Мхитаряном

"Интер" все еще интересуется хавбеком "Манчестер Юнайтед" Генрихом Мхитаряном.

Как сообщает Sky Sports, "нерадзурри" желают заполучить армянина, на которого также претендуют несколько клубов АПЛ.

Напомним, что Мхитарян намерен покинуть "МЮ" из-за конфликта с тренером команды Жозе Моуринью.

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