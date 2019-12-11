"Интер" проиграл "Барселоне" и выбыл из ЛЧ, а "Борусиия" переиграла "Славию"

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"Интер" проиграл "Барселоне" и выбыл из ЛЧ, а "Борусиия" переиграла "Славию"

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Славию" в домашнем матче заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов.

В составе победителей голами отметились Джейдон Санчо и Юлиан Брандт

В параллельном матче группы F "Барселона" обыграла "Интер", лишив миланцев шанса пройти в плей-офф ЛЧ.

"Боруссия" Д - "Славия" - 2:1 (1:1)

Голы: Санчо, 10 - 1:0, Соучек, 43 - 1:1, Брандт, 61 - 2:1.

"Боруссия": Бюрки, Хуммельс, Загаду, Аканджи, Рафаэл Геррейру, Вайгль, Брандт, Санчо (Дахуд, 87), Азар (Пищек, 82), Хакими (Балерди, 83), Ройс.

"Славия": Коларж, Цоуфал, Кудела, Такацс (Хушбауэр, 83), Боржил, Масопуст (Траоре, 72), Соучек, Шевчик, Станчу, Олайинка, Шкода (Юсуф, 65).

"Интер" - "Барселона" - 1:2 (1:1)

Голы: Перес, 23 - 0:1, Лукаку, 44 - 1:1, Фати, 87 - 1:2.

"Интер": Ханданович, Годин, Шкриньяр, де Фрай, Д`Амброзио (Политано, 75), Валеро (Эспозито, 77), Брозович, Весино, Бираги (Лазаро, 69), Лукаку, Мартинес.

"Барселона": Нету, Юмтити, Лангле, Тодибо, Ваге, Ракитич (де Йонг, 63), Аленья, Видаль, Фирпо, Гризманн (Суарес, 62), Перес (Фати, 85).

Таким образом, "Барселона" с 14 баллами и "Боруссия" с 10 очками прошли в плей-офф Лиги Чемпионов. "Интер, имея в активе 7 очков, отправился в Лигу Европы. "Славия" с 2 баллами осталась на 4 месте группы F.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ура!Будем наблюдать атакующую Боруссию в плей-офф ,а не автобусника унылого

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