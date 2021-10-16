"Интер" проиграл "Лацио" в матче Серии А

Фото: твиттер "Интера"

В рамках 8-го тура итальянской Серии А "Лацио" одержал победу над "Интером".

Благодаря победе "орлы" поднялись на пятое место. "Нерадзурри" остаются третьими.

"Лацио" - "Интер" 3:1

Голы: Перишич (пен), 12 - 0:1, Иммобиле (пен), 64 - 1:1, Фелипе Андерсон, 81 - 2:1, Милинкович-Савич, 90 - 3:1

"Лацио": Рейна, Марушич, Габаррон, Луис Фелипе, Хюсай (Ладзари, 66), Лейва (Катальди, 85), Милинкович-Савич, Башич (Луис Альберто, 66), Педро (Дзакканьи, 75), Иммобиле, Фелипе Андерсон (Акпа-Акпро, 86).

"Интер": Ханданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Бастони (Думфрис, 67), Димарко, Перишич (Корреа, 67), Брозович, Гальярдини (Весино, 67), Барелла (Чалханоглу, 86), Джеко (Мартинес, 76).

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