"Интер" проиграл "Наполи" в первом матче 1/2 финала Кубка Италии

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"Интер" проиграл "Наполи" в первом матче 1/2 финала Кубка Италии

В первом полуфинальном матче Кубка Италии "Интер" на своем поле уступил "Наполи". Единственный гол забил хавбек неаполитанцев Фабиан Руис.

Ответный матч состоится в Неаполе 5 марта.

"Интер" – "Наполи" - 0:1 (0:0)
Гол: Фабиан Руис, 57 - 0:1

"Интер": Паделли, Бастони, де Врей, Шкриньяр (Д`Амброзио, 46), Бираги, Брозович, Барелла, Сенси (Эриксен, 66), Мозес (Санчес, 74), Мартинес, Лукаку.

"Наполи": Оспина, Манолас, Максимович, Мариу Руй, Ди Лоренцо, Фабиан Руис, Элмаз, Демме, Зелиньски (Аллан, 82), Кальехон (Политано, 78), Мертенс (Милик, 73).

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