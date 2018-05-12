"Интер" проиграл "Сассуоло", заметно снизив свои шансы попасть в Лигу Чемпионов

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"Интер" проиграл "Сассуоло", заметно снизив свои шансы попасть в Лигу Чемпионов

В рамках 37-го тура итальянской Серии А миланский "Интер" дома неожиданно уступил "Сассуоло" со счётом 1:2. Из-за этого поражения заметно снизились шансы "нерадзурри" попасть в Лигу Чемпионов - теперь всё зависит от "Лацио", которому в воскресенье играть с "Кротоне".

"Интер" – "Сассуоло" - 1:2

Голы: Политано, 25 - 0:1, Берарди, 72 - 0:2, Рафинья, 80 - 1:2.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Д`Амброзио, Жоау Канселу, Раноккия (Валеро, 77), Весино (Эдер, 71), Брозович, Рафинья, Кандрева (Карамо, 58), Перишич, Икарди.

"Сассуоло": Консильи, Ачерби, Делль`Орко, Рожерио, Лемос (Летсхерт, 84), Маньянелли, Миссироли, Политано (Эль-Бабакар, 71), Данкан, Берарди (Рагуза, 79), Аджапонг.

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