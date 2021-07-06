"Интер" пролонгировал контракт Коларова

Теги интер миланалександр коларов

"Интер" пролонгировал контракт КолароваФото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт "Интера", миланский клуб продлил контракт с универсальным заитником Александаром Коларовым.

"Неррадзури" объявили о достижении договоренности по новому контракту с 35-летним футболистом. Новая договоренность будет действительна до 30 июня 2022 года.

Напомним, что сербский защитник стал игроком "Интера" в сентябре прошлого года. В середине мая он перенес операцию по удалению грыжи поясничного отдела.

В прошедшем сезоне Серии А Коларов сыграл семь матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

Также не пропустите: Луис Энрике рассказал о психологической подготовке игроков перед полуфиналом Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Зинченко отдал деньги полученные на Евро-2020 на благотворительность

Зинченко отдал деньги полученные на Евро-2020 на благотворительность

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов