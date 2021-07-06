"Интер" пролонгировал контракт Коларова

Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт "Интера", миланский клуб продлил контракт с универсальным заитником Александаром Коларовым.

"Неррадзури" объявили о достижении договоренности по новому контракту с 35-летним футболистом. Новая договоренность будет действительна до 30 июня 2022 года.

Напомним, что сербский защитник стал игроком "Интера" в сентябре прошлого года. В середине мая он перенес операцию по удалению грыжи поясничного отдела.

В прошедшем сезоне Серии А Коларов сыграл семь матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

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