"Интер" провел переговоры с агентом Мхитаряном

Теги манчестер юнайтединтер милангенрих мхитарян

"Интер" провел переговоры с агентом Мхитаряном

"Интер" продолжает переговоры по трансферу армянского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна, сообщает Fc Inter News.

По сведениям источника, спортивный директор миланского клуба Вальтер Сабатини встретился с агентом игрока Мино Райолой и обсудил с ним детали трансфера.

Ранее сообщалось, что "Интер" хочет арендовать 28-летнего Мхитаряна с правом выкупа, а манкунианцы рассчитывают продать его за 40 миллионов евро.

Не пропустите: "Интер" хочет арендовать Мхитаряна, "МЮ" надеется продать игрока. | http://soccernews.ru

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