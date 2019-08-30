"Интер" провёл презентацию Алексиса Санчеса

Миланский "Интер" представил своего звёздного новичка Алексиса Санчеса.

В ходе презентации 30-летний чилиец позировал рядом с изображением знаменитого соотечественника Ивана Саморано, который отдал "нерадзурри" четыре года своей карьеры.

Напомним, что "Интер" арендовал Санчеса у "Манчестер Юнайтед" до конца текущего сезона с правом последующего выкупа.

Нападающий выступал за "МЮ" с января 2018 года, сыграл 45 матчей, забил 5 голов и сделал 9 ассистов.

Не пропустите: "Интер" хочет продлить контракт с Икарди. | http://soccernews.ru