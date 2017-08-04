"Интер" провёл встречу с агентом Эмре Мора

Хавбек дортмундской "Боруссии" Эмре Мор может продолжить карьеру в "Интере", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, миланский клуб хочет арендовать 20-летнего турка с правом или обязательством последующего выкупа за 10 миллионов евро.

Представители "нерадзурри" уже провели встречу с агентом Мора, который в прошлом сезоне забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи в 19 матчах за "Боруссию".

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