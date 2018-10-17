"Интер" проявляет интерес к еще одному игроку "Барселоны"

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"Интер" проявляет интерес к еще одному игроку "Барселоны"Миланский "Интер" проявляет интерес к вингеру каталонской "Барселоны" Малкому, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям источника, "нерадзурри" внимательно следят за ситуацией с 21-летним бразильцем, который в текущем сезоне провел на поле только 25 минут игрового времени. Если ситуация для игрока до января месяца не изменится, итальянский гранд будет готов предпринять попытки его подписать в зимнее трансферное окно.

Также в сферу интересов "Интера" входят полузащитники "Барселоны" Артуро Видаль и Рафинья Алькантара.

Напомним, "Торино" заинтересован в аренде вингера "Интера". | soccernews.ru

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