"Интер" проявляет интерес к Видалю, Ковачичу и Депаю

Миланский "Интер" определяется со своими приоритетными трансферными целями на ближайшее лето, информирует TuttoMercatoWeb.

Так, по сведениям источника, на сегодняшний день в сферу интересов "нерадзурри" входят полузащитники Артуро Видаль из мюнхенской "Баварии" и Матео Ковачич из мадридского "Реала", а также вингер "Лиона" Мемфис Депай.

Напомним, "Интер" купит игрока "Барселоны". | soccernews.ru