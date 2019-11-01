"Интер" проявляет интерес к защитнику "Пармы" Дармиану

Защитник "Пармы" Маттео Дармиан может продолжить карьеру в "Интере". Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, миланский клуб хочет, чтобы 29-летний итальянец этой зимой вошел в состав команды.

Напомним, этим летом Дармиан перешел из "МЮ" в "Парму". Контракт защитника рассчитан до 2023 года. В текущем розыгрыше игрок участвовал в 6 матчах Серии А.

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