"Интер" пытался подписать Кришито
Миланский "Интер" пытался подписать защитника "Зенита" Доменико Кришито, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, "нерадзурри" предлагали контракт 31-летнему футболисту, однако он ответил отказом, поскольку хочет вернуться в "Дженоа".
Напомним, что по окончании сезона Кришито покинет "Зенит" на правах свободного агента и заключит с "грифонами" восьмилетнее соглашение. | http://soccernews.ru
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