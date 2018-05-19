"Интер" пытался подписать Кришито

Миланский "Интер" пытался подписать защитника "Зенита" Доменико Кришито, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "нерадзурри" предлагали контракт 31-летнему футболисту, однако он ответил отказом, поскольку хочет вернуться в "Дженоа".

Напомним, что по окончании сезона Кришито покинет "Зенит" на правах свободного агента и заключит с "грифонами" восьмилетнее соглашение. | http://soccernews.ru