"Интер" работает над приобретением защитника "Манчестер Юнайтед"

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"Интер" работает над приобретением защитника "Манчестер Юнайтед"

Миланский "Интер" работает над приобретением защитника "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиана.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, руководство "нерадзурри" активно контактирует с агентом 28-летнего итальянца.

"Интер" хочет арендовать Дармиана с правом последующего выкупа, однако "МЮ" настаивает на полноценном трансфере текущим летом. 

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