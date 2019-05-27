"Интер" работает над расторжением контракта со Спаллетти и готовит презентацию Конте

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"Интер" работает над расторжением контракта со Спаллетти и готовит презентацию Конте

Несмотря на попадание в Лигу Чемпионов по итогам сезона, "Интер" решил сменить главного тренера.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, руководство клуба уже работает над расторжением контракта с Лучано Спаллетти. Боссы "нерадзурри" рассчитывают закрыть этот вопрос в ближайшие дни.

Если всё пойдёт по плану, то уже в среду "Интер" представит нового наставника - Антонио Конте.

49-летний специалист должен подписать с клубом контракт до 2022 года с окладом 12 миллионов евро за сезон.

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