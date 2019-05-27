"Интер" работает над расторжением контракта со Спаллетти и готовит презентацию Конте
Несмотря на попадание в Лигу Чемпионов по итогам сезона, "Интер" решил сменить главного тренера.
Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, руководство клуба уже работает над расторжением контракта с Лучано Спаллетти. Боссы "нерадзурри" рассчитывают закрыть этот вопрос в ближайшие дни.
Если всё пойдёт по плану, то уже в среду "Интер" представит нового наставника - Антонио Конте.
49-летний специалист должен подписать с клубом контракт до 2022 года с окладом 12 миллионов евро за сезон.
Не пропустите: Джеко близок к переходу в "Интер". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Роналду не вошел в символическую сборную Серии А по версии Opta
-
Роналду - лучший игрок сезона в Серии А по версии WhoScored
-
Предшественники "Ливерпуля" и "Тоттенхэма"! Вспоминаем мононациональные финалы Лиги Чемпионов. Часть 1
-
WhoScored представил символическую сборную РПЛ в сезоне 2018/19
-
"Рубин" готов расстаться с 10 футболистами
Лента новостей
-
Балотелли рассказал, почему его не вызываю в сборную Италии
-
Роналду не вошел в символическую сборную Серии А по версии Opta
-
Прядкин рассказал, когда VAR будет запущен в чемпионате России
-
Роналду - лучший игрок сезона в Серии А по версии WhoScored
-
Стала известна степень серьёзности травм Кверквелии и Тарасова
-
УЕФА запретила "Арсеналу" проводить акцию в поддержку Мхитаряна перед финалом Лиги Европы
-
Предшественники "Ливерпуля" и "Тоттенхэма"! Вспоминаем мононациональные финалы Лиги Чемпионов. Часть 1
-
WhoScored представил символическую сборную РПЛ в сезоне 2018/19
-
СМИ узнали зарплату Виллаш-Боаша в "Марселе"
-
"Интер" работает над расторжением контракта со Спаллетти и готовит презентацию Конте
-
"Рубин" готов расстаться с 10 футболистами
-
Мхитаряну запретили в случае победы "Арсенала" в Лиге Европы демонстрировать флаг Армении
-
Хакеры украли у ПСЖ полмиллиона евро, которые полагались "Бока Хуниорс" за трансфер Паредеса
-
Шейх из ОАЭ договорился о покупке "Ньюкасла"
-
Опубликована символическая сборная 30-го тура РПЛ по версии inStat
-
Абель Эрнандес покидает ЦСКА
-
Бердыев может остаться в "Рубине", если согласится на понижение зарплаты в 10 раз
-
"Ливерпуль" нацелился на талантливого бразильца
-
Доннарумма выбыл на неопределённый срок
-
Президент "Манчестер Сити" ответил Тебасу на обвинения в больших тратах на трансферы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17