"Интер" работает над своим пятым летним подписанием

Миланский "Интер" работает над своим уже пятым летним подписанием, информирует Corriere dello Sport.

Так, после подписания защитника Стефана де Врея, полузащитников Квадво Асамоа и Раджи Наингголана, а также форварда Лаутаро Мартинеса "нерадзурри" нацелились на хавбека мюнхенской "Баварии" Артуро Видаля, трансфер которого оценивается в 30 миллионов евро.

Напомним, вчера "Интер" сыграл вничью с "Зенитом". | soccernews.ru