"Интер" работает над своим пятым летним подписанием

Теги интер миланбавария мюнхенартуро видаль

"Интер" работает над своим пятым летним подписаниемМиланский "Интер" работает над своим уже пятым летним подписанием, информирует Corriere dello Sport.

Так, после подписания защитника Стефана де Врея, полузащитников Квадво Асамоа и Раджи Наингголана, а также форварда Лаутаро Мартинеса "нерадзурри" нацелились на хавбека мюнхенской "Баварии" Артуро Видаля, трансфер которого оценивается в 30 миллионов евро.

Напомним, вчера "Интер" сыграл вничью с "Зенитом". | soccernews.ru

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