"Интер" расправился с "Беневенто", "Лацио" отомстил в гостях "Аталанте", а "Милан" снова побеждает: все результаты 20-го тура Серии А

В Италии сыграны все матчи 20-го тура Серии А. В центральном матче тура "Лацио" отомстил "Аталанте" за поражение в Кубке страны. "Бергамаски" уступили со счетом 1:3. "Интер" дома не заметил "Беневенто" - встреча завершилась с разгромом 4:0. "Милан" на выезде победил "Болонью" и продолжает лидировать в чемпионате. Представляем итоги всех матчей 20-го тура Сирии А.

Результаты матчей:

"Торино" – "Фиорентина" – 1:1

"Болонья" – "Милан" – 1:2

"Сампдория" – "Ювентус" – 0:2

"Интер" – "Беневенто" – 4:0

"Специя" – "Удинезе" – 0:1

"Кротоне" – "Дженоа" – 0:3

"Кальяри" – "Сассуоло" – 1:1

"Аталанта" – "Лацио" – 1:3

"Наполи" – "Парма" – 2:0

"Рома" – "Верона" – 3:1

Турнирная таблица: "Милан" (46), "Интер" (44), "Рома" (40), "Ювентус" (39), "Наполи" (37), "Лацио" (37), "Аталанта" (36),"Сассуоло" (31), "Верона" (30), "Сампдория" (26), "Беневенто" (22), "Фиорентина" (22), "Удинезе" (21), "Дженоа" (21), "Болонья" (20), "Специя" (18), "Торино" (15), "Кальяри" (15), "Парма" (13), "Кротоне" (12).