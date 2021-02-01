"Интер" расправился с "Беневенто", "Лацио" отомстил в гостях "Аталанте", а "Милан" снова побеждает: все результаты 20-го тура Серии А

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"Интер" расправился с "Беневенто", "Лацио" отомстил в гостях "Аталанте", а "Милан" снова побеждает: все результаты 20-го тура Серии АВ Италии сыграны все матчи 20-го тура Серии А. В центральном матче тура "Лацио" отомстил "Аталанте" за поражение в Кубке страны. "Бергамаски" уступили со счетом 1:3. "Интер" дома не заметил "Беневенто" - встреча завершилась с разгромом 4:0. "Милан" на выезде победил "Болонью" и продолжает лидировать в чемпионате. Представляем итоги всех матчей 20-го тура Сирии А.

Результаты матчей:

"Торино" – "Фиорентина" – 1:1
"Болонья" – "Милан" – 1:2
"Сампдория" – "Ювентус" – 0:2
"Интер" – "Беневенто" – 4:0
"Специя" – "Удинезе" – 0:1
"Кротоне" – "Дженоа" – 0:3
"Кальяри" – "Сассуоло" – 1:1
"Аталанта" – "Лацио" – 1:3
"Наполи" – "Парма" – 2:0
"Рома" – "Верона" – 3:1

Турнирная таблица: "Милан" (46), "Интер" (44), "Рома" (40), "Ювентус" (39), "Наполи" (37), "Лацио" (37), "Аталанта" (36),"Сассуоло" (31), "Верона" (30), "Сампдория" (26), "Беневенто" (22), "Фиорентина" (22), "Удинезе" (21), "Дженоа" (21), "Болонья" (20), "Специя" (18), "Торино" (15), "Кальяри" (15), "Парма" (13), "Кротоне" (12).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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