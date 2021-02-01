"Интер" расправился с "Беневенто", "Лацио" отомстил в гостях "Аталанте", а "Милан" снова побеждает: все результаты 20-го тура Серии А
В Италии сыграны все матчи 20-го тура Серии А. В центральном матче тура "Лацио" отомстил "Аталанте" за поражение в Кубке страны. "Бергамаски" уступили со счетом 1:3. "Интер" дома не заметил "Беневенто" - встреча завершилась с разгромом 4:0. "Милан" на выезде победил "Болонью" и продолжает лидировать в чемпионате. Представляем итоги всех матчей 20-го тура Сирии А.
Результаты матчей:
"Торино" – "Фиорентина" – 1:1
"Болонья" – "Милан" – 1:2
"Сампдория" – "Ювентус" – 0:2
"Интер" – "Беневенто" – 4:0
"Специя" – "Удинезе" – 0:1
"Кротоне" – "Дженоа" – 0:3
"Кальяри" – "Сассуоло" – 1:1
"Аталанта" – "Лацио" – 1:3
"Наполи" – "Парма" – 2:0
"Рома" – "Верона" – 3:1
Турнирная таблица: "Милан" (46), "Интер" (44), "Рома" (40), "Ювентус" (39), "Наполи" (37), "Лацио" (37), "Аталанта" (36),"Сассуоло" (31), "Верона" (30), "Сампдория" (26), "Беневенто" (22), "Фиорентина" (22), "Удинезе" (21), "Дженоа" (21), "Болонья" (20), "Специя" (18), "Торино" (15), "Кальяри" (15), "Парма" (13), "Кротоне" (12).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17