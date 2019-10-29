"Интер" рассчитывает бесплатно подписать игрока "Тоттенхэма"
Миланский "Интер" намерен переманить защитника "Тоттенхэма" Яна Вертонгена, сообщает The Guardian.
По сведениям издания, итальянский клуб неоднократно пытался купить бельгийского фулбека, однако "шпоры" всегда отвечали отказом.
Теперь же "нерадзурри" хотят воспользоваться тем, что контракт игрока истекает следующим летом, и подписать его в качестве свободного агента.
32-летний Вертонген выступает за "Тоттенхэм" с 2012 года, сыграл 294 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость – 22 миллиона евро.
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