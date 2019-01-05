"Интер" рассчитывает бесплатно заполучить игрока "Манчестер Юнайтед"

Руководство "Интера" следит за ситуацией с хавбеком "Манчестер Юнайтед" Луисом Антонио Валенсией.

Как сообщает Tuttomercatoweb, "нерадзурри" хочет подписать футболиста, если тот не продлит соглашение с "МЮ", которое действует до конца сезона.

В этом сезоне Валенсии мешают травмы. Он провел всего 8 матчей и результативными действиями не отличился.

Ранее интерес к Валенсии приписывали также "Вест Хэму".

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