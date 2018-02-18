"Интер" рассчитывает увеличить сумму отступных за Икарди на 50 миллионов евро

Теги интер миланмауро икарди

"Интер" рассчитывает увеличить сумму отступных за Икарди на 50 миллионов евроМиланский "Интер" рассчитывает увеличить сумму отступных за своего форварда Мауро Икарди на 50 миллионов евро.

Так, по сведениям Corriere dello Sport, "нерадзурри" намерены подписать со своим 24-летним нападающим новый контракт, по которому клаусула за него вырастет до 160-ти миллионов евро. При этом оклад аргентинца должен будет увеличиться до 7-8 миллионов евро за сезон.

Напомним, Икарди может покинуть "Интер". | soccernews.ru

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