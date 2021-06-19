"Интер" рассматривает двух кандидатов на замену Хакими

Фото инстаграм Ашрафа Хакими

Миланский "Интер" ищет замену правому защитнику Ашрафу Хакими, которого хотят купить "Челси" и ПСЖ.

По информации журналиста Николо Скиры, на сегодняшний день в шорт-лист "нерадзурри" входят два кандидата.

В списке интересов клуба Давиде Дзаппакоста из "Челси" и Дензел Думфрис из ПСВ.

Рыночная стоимость итальянца оценивается в 8 миллионов евро, голландца - в 16 миллионов.

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