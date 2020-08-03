"Интер" рассматривает двух кандидатов на замену Конте

Стало известно, кто может возглавить миланский "Интер" в случае ухода Антонио Конте с поста главного тренера.

Сообщается, что руководством клуба на сегодняшний день рассматриваются кандидатуры двух специалистов.

Это бывший наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино и экс-рулевой "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

Пока "Интер" отдаёт предпочтение итальянцу, однако приглашение аргентинца лоббируют две серьёзные фигуры - вице-президент Хавьер Дзанетти и спортивный директор Пьеро Аузилио.

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