"Интер" рассматривает экс-форварда "Ювентуса" в качестве замены Мартинесу

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"Интер" рассматривает экс-форварда "Ювентуса" в качестве замены Мартинесу

Миланский "Интер" проявляет интерес к итальянскому нападающему ливерпульского "Эвертона" Мойсе Кину, сообщает Express.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "нерадзурри" он может заменить Лаутаро Мартинеса, которым активно интересуются "Реал", "Барселона", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Кин перешел в "Эвертон" летом 2019 года из "Ювентуса" за 27,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне 20-летний форвард провел за "ирисок" 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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