"Интер" рассматривает покупку Кавани за 50 миллионов евро

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"Интер" рассматривает покупку Кавани за 50 миллионов евро

"Интер" намерен этим летом купить форварда "Ромы" Эдина Джеко. Однако римляне также рассматривают возможность приобретения нападающего ПСЖ Эдисона Кавани. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, "Рома" готова отпустить Джеко за 20 миллионов евро, тогда как миланцы могут заплатить лишь 12.

Трансферная стоимость Кавани - 50 миллионов евро. Он перешел во французский клуб в 2013 году. Его контракт рассчитан до 2020 года. В минувшем сезоне он участвовал в 21 матче, забив 18 голов и сделав 6 ассистов.

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