"Интер" рассматривает пять кандидатов на замену Лаутаро Мартинесу
Миланский "Интер" готовится к возможному уходу форварда Лаутаро Мартинеса в "Барселону".
Если это произойдёт, то "нерадзурри" хотят подписать одного из следующих игроков: Тимо Вернер ("РБ Лейпциг"), Антони Мартиаль ("Манчестер Юнайтед"), Лука Йович ("Реал"), Виктор Осимхен ("Лилль") и Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал").
Пока фаворитом "Интера" является немецкий нападающий, поскольку он похож на Мартинеса по игровым качествам.
Напомним, что за аргентинца итальянский клуб планирует выручить 111 миллионов евро - это сумма отступных в его контракте.
Не пропустите: Руководство "Интера" пожертвует миллион защитных масок. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Барселона" определила трёх игроков, которые точно не покинут клуб летом
-
Канчельскис оценил перспективы нынешнего поколения российских футболистов заиграть в АПЛ
-
Слуцкий: "Статистически Думбия вообще не должен был быть профессиональным футболистом и даже любителем"
-
Экс-тренер "Милана" Джампаоло получил предложение из Турции
-
Хавбек "Монпелье" Ле Таллек сообщил о степени готовности своего российского паспорта
-
"Валенсия" договорилась с футболистами о сокращении зарплат
-
"Народный герой и холодная гадина": Невзоров высказался о конфликте Уткина и Соловьёва
-
Владелец "Спартака" пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом
-
Команда мечты Балотелли: Каннаваро, Джеррард и Месси в составе, Роналду - нет
-
1
Тренер "Сельты" недоволен решением Смолова уехать в Россию
-
Агент Мельгарехо отреагировал на слухи об уходе игрока из "Спартака"
-
"Манчестер Юнайтед" в прошлом году не захотел обменивать Гринвуда на Санчо
-
1
"Интер" рассматривает пять кандидатов на замену Лаутаро Мартинесу
-
УЕФА определила дату начала следующего еврокубкового сезона
-
1
"Барселона" предложила услуги Коутиньо середняку АПЛ
-
2
Футболистам "Зенита" могут вернуть часть сокращённой зарплаты
-
Фанат "Ливерпуля", выживший после трагедии на "Хиллсборо", скончался из-за коронавируса
-
1
Иньеста поделился мнением об адаптации Де Йонга и Гризманна в "Барселоне"
-
Глава МИД России Лавров: "Говорят, статистика "Спартака" оставляет желать лучшего, если я посещаю матч"
-
Победитель ЧМ-1966 Норман Хантер умер из-за коронавируса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16