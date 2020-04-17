"Интер" рассматривает пять кандидатов на замену Лаутаро Мартинесу

Миланский "Интер" готовится к возможному уходу форварда Лаутаро Мартинеса в "Барселону".

Если это произойдёт, то "нерадзурри" хотят подписать одного из следующих игроков: Тимо Вернер ("РБ Лейпциг"), Антони Мартиаль ("Манчестер Юнайтед"), Лука Йович ("Реал"), Виктор Осимхен ("Лилль") и Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал").

Пока фаворитом "Интера" является немецкий нападающий, поскольку он похож на Мартинеса по игровым качествам.

Напомним, что за аргентинца итальянский клуб планирует выручить 111 миллионов евро - это сумма отступных в его контракте.

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