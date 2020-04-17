"Интер" рассматривает пять кандидатов на замену Лаутаро Мартинесу

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"Интер" рассматривает пять кандидатов на замену Лаутаро Мартинесу

Миланский "Интер" готовится к возможному уходу форварда Лаутаро Мартинеса в "Барселону".

Если это произойдёт, то "нерадзурри" хотят подписать одного из следующих игроков: Тимо Вернер ("РБ Лейпциг"), Антони Мартиаль ("Манчестер Юнайтед"), Лука Йович ("Реал"), Виктор Осимхен ("Лилль") и Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал").

Пока фаворитом "Интера" является немецкий нападающий, поскольку он похож на Мартинеса по игровым качествам.

Напомним, что за аргентинца итальянский клуб планирует выручить 111 миллионов евро - это сумма отступных в его контракте.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Лео... не знаешь, какой каприз выдаст завтра! COVID-19 только на краткий период прекратил все это... потом аргентинская шавка, начнет новый контракт с повышением ЗП выплакивать (за любовь и верность так сказать)! Ясно одно, Нея нужно подписывать даже за 300+ млн с Гриззом в придачу! Бразилец все ещё молод и прогрессирует! По Лаутаро, ему лучше не переходить в Барсу (позиция персональной лизалки Лео в данный момент закрыта, а для другого аргентинец не нужен) хотя есть чуйка, что и тут Интер разведет нас млн так на 200! Дембеле, Коутиньо, Гризманн - список "Ла Масийских" дарований, будет расти и в будущем! Visca el Barca!

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