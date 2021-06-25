"Интер" рассматривает трёх кандидатов на замену Хакими

Миланский "Интер" ищет замену правому защитнику Ашрафу Хакими, которого хотят купить "Челси" и ПСЖ.

По информации La Gazzetta dello Sport, на сегодняшний день в шорт-лист "нерадзурри" входят три кандидата.

В списке интересов клуба Давиде Дзаппакоста ("Челси"), Эктор Бельерин ("Арсенал") и Мануэль Ладзари ("Лацио").

Ранее сообщалось, что ещё одной трансферной целью "Интера" является Дензел Думфрис из ПСВ.

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