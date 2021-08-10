"Интер" расторг контракт с Наингголаном

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"Интер" расторг контракт с НаингголаномФото: инстаграм "Интера"/Автор неизвстен

Миланский "Интер" на своем официальном сайте объявил об уходе из клуба бельгийского хавбека Раджи Наингголана.

"Неррадзури" договорились с футболистом о расторжении контракта.

В прошедшем сезоне полузащитник играл за "Кальяри" на правах аренды.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, Наингголан, вероятно, вновь окажется в сардинской команде, однако в игроке заинтересованы и другие клубы. Также отмечается, что "Интер" и хавбек договорились о выплате 50% зарплаты, которая полагалась футболисту по условиям расторгнутого контракта.

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