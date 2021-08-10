"Интер" расторг контракт с Наингголаном
Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвстен
Миланский "Интер" на своем официальном сайте объявил об уходе из клуба бельгийского хавбека Раджи Наингголана.
"Неррадзури" договорились с футболистом о расторжении контракта.
В прошедшем сезоне полузащитник играл за "Кальяри" на правах аренды.
Как сообщает Джанлука Ди Марцио, Наингголан, вероятно, вновь окажется в сардинской команде, однако в игроке заинтересованы и другие клубы. Также отмечается, что "Интер" и хавбек договорились о выплате 50% зарплаты, которая полагалась футболисту по условиям расторгнутого контракта.
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