"Интер" разгромил "Беневенто"
В рамках 20-го тура итальянской Серии А "Интер" уверенно разобрался с "Беневенто".
"Интер" идет на втором месте и продолжает гонку за "Миланом", который опережает их на два очка.
"Интер" - "Беневенто" 4:0
Голы: Импрота (аг), 7 - 1:0, Мартинес, 57 - 2:0, Лукаку, 67 - 3:0, Лукаку, 78 - 4:0
"Интер": Ханданович, Раноккия, Шкриньяр (де Врей, 74), Бастони, Хакими, Эриксен, Гальярдини (Сенси, 80), Барелла (Видаль, 64), Перишич, Лукаку (Пинамонти, 81), Мартинес (Санчес, 74).
"Беневенто": Монтипо, Глик, Кальдирола (Пастина, 60), Барба, Депаоли, Виола (Скьяттарелла, 60), Ионицэ (Тельо, 70), Импрота (Фулон, 70), Хетемай, Капрари (Инсинье, 76), Лападула.
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Долги "Барселоны" за трансферы: подробный разбор
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17