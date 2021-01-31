"Интер" разгромил "Беневенто"

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"Интер" разгромил "Беневенто"

В рамках 20-го тура итальянской Серии А "Интер" уверенно разобрался с "Беневенто".

"Интер" идет на втором месте и продолжает гонку за "Миланом", который опережает их на два очка.

"Интер" - "Беневенто" 4:0

Голы: Импрота (аг), 7 - 1:0, Мартинес, 57 - 2:0, Лукаку, 67 - 3:0, Лукаку, 78 - 4:0

"Интер": Ханданович, Раноккия, Шкриньяр (де Врей, 74), Бастони, Хакими, Эриксен, Гальярдини (Сенси, 80), Барелла (Видаль, 64), Перишич, Лукаку (Пинамонти, 81), Мартинес (Санчес, 74).

"Беневенто": Монтипо, Глик, Кальдирола (Пастина, 60), Барба, Депаоли, Виола (Скьяттарелла, 60), Ионицэ (Тельо, 70), Импрота (Фулон, 70), Хетемай, Капрари (Инсинье, 76), Лападула.

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