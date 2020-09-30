"Интер" разгромил "Беневенто", "Специя" на выезде обыграла "Удинезе"
"Интер" в гостях обыграл "Беневенто", а "Специя" обыграла "Удинезе" в перенесенных матчах 1-го тура чемпионата Италии.
"Беневенто" - "Интер" - 2:5 (1:4)
Голы: Лукаку, 1 - 0:1, Гальярдини, 25 - 0:2, Лукаку, 28 - 0:3, Капрари, 34 - 1:3, Хакими, 42 - 1:4, Мартинес, 71 - 1:5, Капрари, 76 - 2:5
"Беневенто": Монтипо, Барба (Летициа, 37), Глик, Маджо (Фулон, 46), Кальдирола, Дабо (Хетемай, 70), Скьяттарелла, Капрари, Ионицэ, Инсинье (Туйя, 46), Мончини (Лападула, 63).
"Интер": Ханданович, Хакими, Коларов, Шкриньяр, Янг (Перишич, 65), Видаль (Барелла, 52), Сенси (Брозович, 65), Санчес, Гальярдини (Эриксен, 81), де Врей, Лукаку (Мартинес, 65).
"Удинезе" - "Специя" - 0:2 (0:1)
Голы: Галабинов, 29 - 0:1, Галабинов, 90 - 0:2
"Удинезе": Муссо, Зегелар (Аувеян, 64), Родриго Бекао, Де Майо, тер Авест, Палумбо (Форестьери, 56), де Пауль, Кулибали, Самир (Ридер Матос, 78), Лазанья, Окака Чука (Несторовски, 64).
"Специя": Зут (Биттенкур, 64), Рамос, Шабо, Терци, Феррер, Маджоре (Побега, 67), Дейола (Бартоломеи, 52), Джаси (Эрлич, 67), Риччи, Верде (Фариас, 67), Галабинов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17