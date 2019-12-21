"Интер" разгромил "Дженоа" и возглавил турнирную таблицу Серии А

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"Интер" разгромил "Дженоа" и возглавил турнирную таблицу Серии А

"Интер" разгромил "Дженоа" в матче 17-го тура Серии А.

Дубль в составе хозяев оформил форвард Ромелу Лукаку.

"Интер" - "Дженоа" - 4:0 (2:0)

Голы: Лукаку, 31 - 1:0, Гальярдини, 32 - 2:0, Эспозито, 64 (с пенальти) - 3:0, Лукаку, 71 - 4:0.

"Интер": Ханданович, де Фрай, Бираги (Димарко, 78), Шкриньяр, Бастони, Валеро, Весино, Гальярдини (Сенси, 72), Кандрева (Лазаро, 75), Лукаку, Эспозито.

"Дженоа": Раду, Кришито, Бираски, Гильоне, Ромеро, Радованович, Кассата, Ягелло (Ровелла, 62), Агудело, Санабрия (Клеонисе, 75), Пинамонти (Фавилли, 72).

"Интер" с 42 баллами возглавил турнирную таблицу Серии А. "Дженоа" с 11 очками располагается на 19 месте.

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