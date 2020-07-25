"Интер" разгромил "Дженоа" и вышел на второе место Серии А
В рамках 36-го тура итальянской Серии А "Интер" одержал уверенную победу над "Дженоа".
Благодаря победе "Интер" вышел на второе место. Отставание от "Ювентуса" составляет 4 очка.
"Дженоа" - "Интер" 0:3
Голы: Лукаку, 34 - 0:1, Санчес, 82 - 0:2, Лукаку, 90 - 0:3
"Дженоа": Перин, Сапата, Кришито, Ромеро, Анкерсен (Гильоне, 76), Ягелло, Бехрами (Шене, 59), Ровелла (Дестро, 77), Гольданига, Фавилли (Пандев, 70), Пинамонти.
"Интер": Ханданович, Раноккия, Шкриньяр (Д`Амброзио, 64), Годин, Бираги (Янг, 84), Гальярдини, Мозес (Кандрева, 84), Брозович, Эриксен (Валеро, 64), Мартинес (Санчес, 64), Лукаку.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17