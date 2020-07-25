"Интер" разгромил "Дженоа" и вышел на второе место Серии А

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"Интер" разгромил "Дженоа" и вышел на второе место Серии А

В рамках 36-го тура итальянской Серии А "Интер" одержал уверенную победу над "Дженоа".

Благодаря победе "Интер" вышел на второе место. Отставание от "Ювентуса" составляет 4 очка.

"Дженоа" - "Интер" 0:3

Голы: Лукаку, 34 - 0:1, Санчес, 82 - 0:2, Лукаку, 90 - 0:3

"Дженоа": Перин, Сапата, Кришито, Ромеро, Анкерсен (Гильоне, 76), Ягелло, Бехрами (Шене, 59), Ровелла (Дестро, 77), Гольданига, Фавилли (Пандев, 70), Пинамонти.

"Интер": Ханданович, Раноккия, Шкриньяр (Д`Амброзио, 64), Годин, Бираги (Янг, 84), Гальярдини, Мозес (Кандрева, 84), Брозович, Эриксен (Валеро, 64), Мартинес (Санчес, 64), Лукаку.

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