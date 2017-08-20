"Интер" разгромил "Фиорентину", "Лацио" не сумел обыграть новичка Серии А

Завершились несколько матчей первого тура чемпионата Италии. "Интер" на своем поле с крупным счетом победил "Фиорентину", а вот "Лацио" дома не сумел обыграть новичка Серии А СПАЛ. Также стоит отметить победы "Кьево" и "Сампдории".

"Удинезе" - "Кьево" - 1:2 (1:1)

Голы: Инглезе, 15 - 0:1, Терео, 37 - 1:1, Бирса, 54 - 1:2

"Сассуоло" - "Дженоа" - 0:0

"Сампдория" - "Беневенто" - 2:1 (1:1)

Голы: Чичиретти, 15 - 0:1, Квальярелла, 38 - 1:1, Квальярелла, 54 - 2:1

"Лацио" - СПАЛ - 0:0

"Интер" - "Фиорентина" - 3:0 (2:0)

Голы: Икарди, 6 (с пенальти) - 1:0, Икарди, 15 - 2:0, Перишич, 79 - 3:0

"Интер": Ханданович, Миранда, Нагатомо, Д`Амброзио, Шкриньяр, Весино, Валеро (Жоау Мариу, 64), Брозович (Гальярдини, 71), Кандрева, Перишич, Икарди (Эдер, 84).

"Фиорентина": Спортьелло, Витор Уго, Оливера, Томович, Астори, Верету (Зехнини, 80), Санчес, Эссерик, Бенасси (Кристофоро, 55), Жил Диаш, Симеоне (Эль-Бабакар, 60).

"Болонья" - "Торино" - 1:1 (1:1)

Голы: Ди Франческо, 27 - 1:0, Льяич, 33 - 1:1

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