"Интер" разгромил "Кальяри" и возглавил Серию А

Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

В матче 17-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле разгромил "Кальяри" со счетом 4:0.

Победу миланскому клубу принес дубль Лаутаро Мартинес, а также голы Алексиса Санчеса и Хакана Чалханоглу.

"Интер", набрав 40 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. "Кальяри" с 10 очками остался в зоне вылета на 18-й позиции.

"Интер" – "Кальяри" - 4:0 (1:0)

Голы: Мартинес, 29 - 1:0, Санчес, 50 - 2:0, Чалханоглу, 66 - 3:0, Мартинес, 68 - 4:0

"Интер": Ханданович, Думфрис (Димарко, 72), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Перишич (Дзанотти, 83), Брозович (Видаль, 72), Чалханоглу (Сенси, 76), Барелла, Санчес, Мартинес (Сатриано, 72).

"Кальяри": Краньо, Белланова, Касерес (Дзаппа, 70), Годин, Карбони (Оберт, 82), Далберт, Дейола (Олива, 82), Марин, Грасси (Ликояннис, 59), Жоао Педро, Кейта Бальде (Паволетти, 70).

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