"Интер" разгромил "Кальяри" и возглавил Серию А
Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен
В матче 17-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле разгромил "Кальяри" со счетом 4:0.
Победу миланскому клубу принес дубль Лаутаро Мартинес, а также голы Алексиса Санчеса и Хакана Чалханоглу.
"Интер", набрав 40 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. "Кальяри" с 10 очками остался в зоне вылета на 18-й позиции.
"Интер" – "Кальяри" - 4:0 (1:0)
Голы: Мартинес, 29 - 1:0, Санчес, 50 - 2:0, Чалханоглу, 66 - 3:0, Мартинес, 68 - 4:0
"Интер": Ханданович, Думфрис (Димарко, 72), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Перишич (Дзанотти, 83), Брозович (Видаль, 72), Чалханоглу (Сенси, 76), Барелла, Санчес, Мартинес (Сатриано, 72).
"Кальяри": Краньо, Белланова, Касерес (Дзаппа, 70), Годин, Карбони (Оберт, 82), Далберт, Дейола (Олива, 82), Марин, Грасси (Ликояннис, 59), Жоао Педро, Кейта Бальде (Паволетти, 70).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17