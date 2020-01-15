"Интер" разгромил "Кальяри" в Кубке Италии
В матче 1/8 финала Кубка Италии "Интер" разгромил "Кальяри" со счетом 4:1 и вышел в четвертьфинал. Победу миланцам принесли голы дубль Ромелу Лукаку, а также голы Борхи Валеро и Андреа Раноккьи. В составе гостей отличился Кристиан Олива.
В четвертьфинале "Интер" встретится с победителем пары "Аталанта" - "Фиорентина".
"Интер" – "Кальяри" - 4:1 (2:0)
Голы: Лукаку, 1 - 1:0, Валеро, 22 - 2:0, Лукаку, 49 - 3:0, Олива, 72 - 3:1, Раноккия, 80 - 4:1
"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Раноккия, Годин, Димарко (Бираги, 78), Валеро, Брозович (Сенси, 70), Лазаро, Барелла, Санчес (Эспозито, 69), Лукаку.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|48
|2
|Интер Милан
|19
|46
|3
|Лацио
|18
|42
|4
|Аталанта
|19
|35
|5
|Рома
|19
|35
|6
|Кальяри
|19
|29
|7
|Парма
|19
|28
|8
|Торино
|19
|27
|9
|Хеллас Верона
|18
|25
|10
|Милан
|19
|25
|11
|Наполи
|19
|24
|12
|Удинезе
|19
|24
|13
|Болонья
|19
|23
|14
|Фиорентина
|19
|21
|15
|Сассуоло
|19
|19
|16
|Сампдория
|19
|19
|17
|Лечче
|19
|15
|18
|Дженоа
|19
|14
|19
|Брешия
|19
|14
|20
|СПАЛ
|19
|12