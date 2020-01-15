"Интер" разгромил "Кальяри" в Кубке Италии

В матче 1/8 финала Кубка Италии "Интер" разгромил "Кальяри" со счетом 4:1 и вышел в четвертьфинал. Победу миланцам принесли голы дубль Ромелу Лукаку, а также голы Борхи Валеро и Андреа Раноккьи. В составе гостей отличился Кристиан Олива.

В четвертьфинале "Интер" встретится с победителем пары "Аталанта" - "Фиорентина".

"Интер" – "Кальяри" - 4:1 (2:0)

Голы: Лукаку, 1 - 1:0, Валеро, 22 - 2:0, Лукаку, 49 - 3:0, Олива, 72 - 3:1, Раноккия, 80 - 4:1

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Раноккия, Годин, Димарко (Бираги, 78), Валеро, Брозович (Сенси, 70), Лазаро, Барелла, Санчес (Эспозито, 69), Лукаку.

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