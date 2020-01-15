"Интер" разгромил "Кальяри" в Кубке Италии

Теги интер миланкальяри

"Интер" разгромил "Кальяри" в Кубке Италии

В матче 1/8 финала Кубка Италии "Интер" разгромил "Кальяри" со счетом 4:1 и вышел в четвертьфинал. Победу миланцам принесли голы дубль Ромелу Лукаку, а также голы Борхи Валеро и Андреа Раноккьи. В составе гостей отличился Кристиан Олива.

В четвертьфинале "Интер" встретится с победителем пары "Аталанта" - "Фиорентина".

"Интер" – "Кальяри" - 4:1 (2:0)
Голы: Лукаку, 1 - 1:0, Валеро, 22 - 2:0, Лукаку, 49 - 3:0, Олива, 72 - 3:1, Раноккия, 80 - 4:1

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Раноккия, Годин, Димарко (Бираги, 78), Валеро, Брозович (Сенси, 70), Лазаро, Барелла, Санчес (Эспозито, 69), Лукаку.

Не пропустите: "Лацио" одержал крупную победу в Кубке Италии и вышел в четвертьфинал. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 14 января

Главные новости дня: 14 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 19 48
2 Интер Милан Интер Милан 19 46
3 Лацио Лацио 18 42
4 Аталанта Аталанта 19 35
5 Рома Рома 19 35
6 Кальяри Кальяри 19 29
7 Парма Парма 19 28
8 Торино Торино 19 27
9 Хеллас Верона Хеллас Верона 18 25
10 Милан Милан 19 25
11 Наполи Наполи 19 24
12 Удинезе Удинезе 19 24
13 Болонья Болонья 19 23
14 Фиорентина Фиорентина 19 21
15 Сассуоло Сассуоло 19 19
16 Сампдория Сампдория 19 19
17 Лечче Лечче 19 15
18 Дженоа Дженоа 19 14
19 Брешия Брешия 19 14
20 СПАЛ СПАЛ 19 12
Полная таблица

топ-5 тегов