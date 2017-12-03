"Интер" разгромил "Кьево" и стал лидером Серии А

"Интер" в матче 15 тура Серии А принимал "Кьево", миланский клуб в случае победы мог выйти на первое место в турнирной таблице, поэтому сине-черные очень ответственно подошли к игре и уже в дебюте обозначили свое преимущество.

Уже на второй минуте Раноккья пробил после подачи с углового – мяч полетел над перекладиной. Следом выстреливали по воротам Сантон и Икарди, но до вратаря игровой снаряд не дошел. В целом "Интер" имел подавляющее преимущество, но никак не мог попасть в створ, "Кьево" же считанные разы переходил на чужую половину поля.

Преимущество хозяев вылилось в забитый гол на 23 минуте, когда проход Сантона завершился ударом с острого угла, Соррентино отбил мяч на Перишича, который тут же отправил игровой снаряд в сетку. Через пять минут Икарди должен был увеличивать счет: Ригони отдавал пас назад, Икарди сделал перехват и вышел один на один с Соррентино, затем отпасовал на Брозовича, но тот вратаря переиграть не сумел. В следующий раз уже хорват вывел Мауро на ворота, а тот точно пробил из-под защитника в дальний левый угол.

Во втором тайме "Кьево" окончательно рассыпался. После очередной ошибки игроков гостей в центре поля Перишич сделал перехват, беспрепятственно вошел в штрафную и отправил мяч в сетку.

На этом "Интер" не остановился, через три минуты игроки черно-синих провели быструю атаку, Кандрева прошёл по флангу, а затем прострелил в центр, где оказался прибежавший в атаку центральный защитник "Интера" Шкриньяр, который в падении пробил в правый угол, не оставив шансов Соррентино.

После четвертого мяча хозяева сбавили обороты, "Интер" уже не бежал вперед большими силами, предпочитая просто контролировать мяч. "Кьево" же даже не пытался забить гол престижа, гости выглядели обреченно и так и ничего не создали у ворот Хандановича. Вместо этого гости пропустили в свои ворота пятый гол: Перишич отобрал мяч у защитника на линии штрафной и точно пробил в правый угол. В итоге команда из Милана победила со счетом 5:0 и возглавила турнирную таблицу Серии А, однако уже на следующей неделе подопечных Спаллетти ждет очередное испытание. "Интер" встретится с "Ювентусом".

"Интер" – "Кьево" 5:0

Голы: Перишич, 23 – 1:0; Икарди, 40 – 2:0; Перишич, 57 – 3:0; Шкриньяр, 60 – 4:0; Перишич, 90 - 5:0.

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио (Далберт,78), Шкриньяр, Раноккья, Сантон, Брозович, Кандрева (Карамо, 84), Валеро, Мариу, Перишич, Икарди (Эдер, 75).

"Кьево": Соррентино, Качиаторе, Гамберини, Дайнелли, Гобби (Ярошински, 87), Бастьен, Депаоли, Ригони (Томович, 64), Бирса, Меджиорини (Гариттано, 71), Инглезе.

Вячеслав Горбачев

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