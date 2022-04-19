"Интер" разгромил "Милан" и вышел в финал Кубка Италии
Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен
В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии "Интер" разгромил "Милан" со счетом 3:0 и пробился в финал.
Победу "нерадзурри" принесли дубль Лаутаро Мартинеса и гол Робина Гозенса.
"Интер" – "Милан" - 3:0 (2:0)
Голы: Мартинес, 4 - 1:0, Мартинес, 40 - 2:0, Гозенс, 82 - 3:0
"Интер": Ханданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Бастони (Д`Амброзио, 79), Перишич (Гозенс, 79), Брозович, Чалханоглу (Видаль, 73), Барелла, Корреа (Санчес, 70), Мартинес (Джеко, 70).
"Милан": Меньян, Калабрия (Габбия, 73), Томори, Калулу, Эрнандес, Кессиэ, Беннасер (Крунич, 73), Салемакерс (Жуниор Мессиас, 46), Тонали (Браим Диас, 46), Жиру, Рафаэл Леау (Лазетич, 86).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17