"Интер" разгромил "Милан" и вышел в финал Кубка Италии

Теги интер миланмилан

"Интер" разгромил "Милан" и вышел в финал Кубка Италии

Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии "Интер" разгромил "Милан" со счетом 3:0 и пробился в финал.

Победу "нерадзурри" принесли дубль Лаутаро Мартинеса и гол Робина Гозенса.

"Интер" – "Милан" - 3:0 (2:0)
Голы: Мартинес, 4 - 1:0, Мартинес, 40 - 2:0, Гозенс, 82 - 3:0

"Интер": Ханданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Бастони (Д`Амброзио, 79), Перишич (Гозенс, 79), Брозович, Чалханоглу (Видаль, 73), Барелла, Корреа (Санчес, 70), Мартинес (Джеко, 70).

"Милан": Меньян, Калабрия (Габбия, 73), Томори, Калулу, Эрнандес, Кессиэ, Беннасер (Крунич, 73), Салемакерс (Жуниор Мессиас, 46), Тонали (Браим Диас, 46), Жиру, Рафаэл Леау (Лазетич, 86).

Не пропустите: Пеле вновь попал в больницу. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" уничтожил "Манчестер Юнайтед" и возглавил АПЛ

"Ливерпуль" уничтожил "Манчестер Юнайтед" и возглавил АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов