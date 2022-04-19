"Интер" разгромил "Милан" и вышел в финал Кубка Италии

Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии "Интер" разгромил "Милан" со счетом 3:0 и пробился в финал.

Победу "нерадзурри" принесли дубль Лаутаро Мартинеса и гол Робина Гозенса.

"Интер" – "Милан" - 3:0 (2:0)

Голы: Мартинес, 4 - 1:0, Мартинес, 40 - 2:0, Гозенс, 82 - 3:0

"Интер": Ханданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Бастони (Д`Амброзио, 79), Перишич (Гозенс, 79), Брозович, Чалханоглу (Видаль, 73), Барелла, Корреа (Санчес, 70), Мартинес (Джеко, 70).

"Милан": Меньян, Калабрия (Габбия, 73), Томори, Калулу, Эрнандес, Кессиэ, Беннасер (Крунич, 73), Салемакерс (Жуниор Мессиас, 46), Тонали (Браим Диас, 46), Жиру, Рафаэл Леау (Лазетич, 86).

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