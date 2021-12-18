"Интер" разгромил "Салернитану" в Серии А

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"Интер" разгромил "Салернитану" в Серии АФото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

Миланский "Интер" на выезде с разгромным счетом обыграл "Салернитану" в матче 18-го тура итальянский Серии А.

"Салернитана" - "Интер" - 0:5

Голы: Перишич, 11 - 0:1, Думфрис, 33 - 0:2, Санчес, 51 - 0:3, Мартинес, 77 - 0:4, Гальярдини, 87 - 0:5.

"Салернитана" - Фьорилло, Делли Карри, Дьомбер (Дзортеа, 80), Гальоло, Богдан, Раньери (Ярошиньски, 71), Оби, Кастанос (Скьявоне, 61), Кулибали, Рибери (Гондо, 71), Нванкво (Джурич, 61).

"Интер" - Ханданович, Думфрис, де Врей, Д`Амброзио, Бастони (Димарко, 56), Перишич (Коларов, 78), Брозович (Гальярдини, 71), Чалханоглу, Барелла (Видаль, 56), Джеко, Санчес (Мартинес, 56).

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