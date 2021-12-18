"Интер" разгромил "Салернитану" в Серии А
Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен
Миланский "Интер" на выезде с разгромным счетом обыграл "Салернитану" в матче 18-го тура итальянский Серии А.
"Салернитана" - "Интер" - 0:5
Голы: Перишич, 11 - 0:1, Думфрис, 33 - 0:2, Санчес, 51 - 0:3, Мартинес, 77 - 0:4, Гальярдини, 87 - 0:5.
"Салернитана" - Фьорилло, Делли Карри, Дьомбер (Дзортеа, 80), Гальоло, Богдан, Раньери (Ярошиньски, 71), Оби, Кастанос (Скьявоне, 61), Кулибали, Рибери (Гондо, 71), Нванкво (Джурич, 61).
"Интер" - Ханданович, Думфрис, де Врей, Д`Амброзио, Бастони (Димарко, 56), Перишич (Коларов, 78), Брозович (Гальярдини, 71), Чалханоглу, Барелла (Видаль, 56), Джеко, Санчес (Мартинес, 56).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17