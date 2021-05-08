"Интер" разгромил "Сампдорию" в матче Серии А

В матче 35-го тура чемпионата Италии миланский "Интер" на своем поле разгромил "Сампдорию" со счетом 5:1.

Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

Победу миланскому клубу принесли дубль Алексиса Санчеса, а также голы Роберто Гальярдини, Андреа Пинамонти и Лаутаро Мартинес. В составе гостей отличился Кейта Бальде.

"Интер" уже гарантировал себе чемпионский титул, а "Сампдория" осталась на девятом месте.

"Интер" – "Сампдория" - 5:1 (3:1)

Голы: Гальярдини, 4 - 1:0, Санчес, 26 - 2:0, Кейта Бальде, 35 - 2:1, Санчес, 36 - 3:1, Пинамонти, 61 - 4:1, Мартинес, 70 (с пенальти)

"Интер": Ханданович (Раду, 46), Хакими, Раноккия, Д`Амброзио, Янг, Гальярдини (Барелла, 61), Весино, Санчес (Пинамонти, 55), Эриксен (Брозович, 56), Бастони, Мартинес (Сенси, 73).

"Сампдория": Аудеро, Ауджелло, Тонелли (Йосида, 46), Берешиньски, Колли, Кандрева, Янкто (Дамсгор, 46), Рамирес (Верре, 46), Торсбю (Экдаль, 46), Кейта Бальде (Куальярелла, 73), Адриен Силва.

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