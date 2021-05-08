"Интер" разгромил "Сампдорию" в матче Серии А
В матче 35-го тура чемпионата Италии миланский "Интер" на своем поле разгромил "Сампдорию" со счетом 5:1.
Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен
Победу миланскому клубу принесли дубль Алексиса Санчеса, а также голы Роберто Гальярдини, Андреа Пинамонти и Лаутаро Мартинес. В составе гостей отличился Кейта Бальде.
"Интер" уже гарантировал себе чемпионский титул, а "Сампдория" осталась на девятом месте.
"Интер" – "Сампдория" - 5:1 (3:1)
Голы: Гальярдини, 4 - 1:0, Санчес, 26 - 2:0, Кейта Бальде, 35 - 2:1, Санчес, 36 - 3:1, Пинамонти, 61 - 4:1, Мартинес, 70 (с пенальти)
"Интер": Ханданович (Раду, 46), Хакими, Раноккия, Д`Амброзио, Янг, Гальярдини (Барелла, 61), Весино, Санчес (Пинамонти, 55), Эриксен (Брозович, 56), Бастони, Мартинес (Сенси, 73).
"Сампдория": Аудеро, Ауджелло, Тонелли (Йосида, 46), Берешиньски, Колли, Кандрева, Янкто (Дамсгор, 46), Рамирес (Верре, 46), Торсбю (Экдаль, 46), Кейта Бальде (Куальярелла, 73), Адриен Силва.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17