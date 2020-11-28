"Интер" разгромил "Сассуоло" и вышел на второе место в Серии А
В рамках 9-го тура итальянской Серии А "Интер" в гостях крупно обыграл "Сассуоло" со счётом 3:0.
В составе "нерадзурри" отличились Алексис Санчес и Роберто Гальярдини. Кроме того, защитник "нероверди" Влад Кирикеш забил автогол.
Набрав три очка, команда Антонио Конте вышла на второе место в турнирной таблице чемпионата.
"Сассуоло" – "Интер" - 0:3
Голы: 0:1 – 4 Санчес, 0:2 – 14, автогол Кирикеш, 0:3 – 60 Гальярдини.
"Сассуоло": Консильи, Толян (Мюльдюр, 59), Рожерио, Кирикеш (Марлон, 42), Феррари, Джуричич (Обианг, 59), Лопес (Скьяппакассе, 76), Бога, Локателли, Берарди, Распадори (Траоре, 76).
"Интер": Ханданович, Бастони, Шкриньяр, де Врей, Дармиан (Хакими, 90), Перишич (Эриксен, 85), Гальярдини, Видаль, Барелла (Сенси, 85), Санчес (Янг, 80), Мартинес (Лукаку, 80).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17