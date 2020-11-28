"Интер" разгромил "Сассуоло" и вышел на второе место в Серии А

В рамках 9-го тура итальянской Серии А "Интер" в гостях крупно обыграл "Сассуоло" со счётом 3:0.

В составе "нерадзурри" отличились Алексис Санчес и Роберто Гальярдини. Кроме того, защитник "нероверди" Влад Кирикеш забил автогол.

Набрав три очка, команда Антонио Конте вышла на второе место в турнирной таблице чемпионата.

"Сассуоло" – "Интер" - 0:3

Голы: 0:1 – 4 Санчес, 0:2 – 14, автогол Кирикеш, 0:3 – 60 Гальярдини.

"Сассуоло": Консильи, Толян (Мюльдюр, 59), Рожерио, Кирикеш (Марлон, 42), Феррари, Джуричич (Обианг, 59), Лопес (Скьяппакассе, 76), Бога, Локателли, Берарди, Распадори (Траоре, 76).

"Интер": Ханданович, Бастони, Шкриньяр, де Врей, Дармиан (Хакими, 90), Перишич (Эриксен, 85), Гальярдини, Видаль, Барелла (Сенси, 85), Санчес (Янг, 80), Мартинес (Лукаку, 80).

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