"Интер" разобрался с "Ромой" на "Стадио Олимпико"

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"Интер" разобрался с "Ромой" на "Стадио Олимпико"

Перешедший в нынешнее межсезонье из "Ромы" в "Интер" Лучано Спаллетти приехал со своей новой командой в Рим на матч второго тура Серии А. "Волки" же готовились достойно встретить своего бывшего наставника и попытаться не дать ему добыть победу на "Стадио Олимпико"

Игра началась с атаки Ромы, после подачи с угла поля Де Росси оказался перед воротами, но пробить с нескольких метров так и не смог. "Интер" ответил проходом по левому флангу, после чего Кандрева попытался выстрелить по воротам, но ему не дали развернуться защитники. Мяч отскочил к Икарди, который направил игровой снаряд мимо ворот, следом Стротман выстрелил по воротам, но на пути мяча встала штанга. Тем не менее, через минуту "волки" все же открыли счет: Наинголлан забросил мяч в штрафную, Джеко принял мяч на грудь, а затем вторым касанием отправил его в сетку.

В середине тайма каркас ворот снова сыграл за "Интер", когда после скидки Деффреля с дальней дистанции пробивал Наинголлан. Мяч попал в штангу, отлетел в поле на Джеко, но тому не дали сыграть на добивании. "Интер" за весь тайм практически ничем не запомнился, лишь в самой концовке Икарди получил мяч после не совсем удачного прохода Валеро, а затем пробил в правый угол – Алиссон в падении отразил игровой снаряд.

Во втором тайме каркас ворот "Интера" в третий раз за матч принял на себя мяч, не дав отличиться игрокам "Ромы". Римлянам откровенно не везло, Перотти пробил в перекладину, а уже через минуту Икарди сравнял счет. Кандрева протащил мяч до штрафной, отдал пас вперёд на капитана "Интера", который с разворота послал мяч в правый нижний угол.

После мяча Икарди команды раскрылись. Эль Шаарави выскакивал один на один с Хандановичем, перебрасывал словенца, однако из пустых ворот мяч вынес Далберт. "Интер" также провел несколько хороших атак, одна из которых завершилась вторым голом в ворота "Ромы". Перишич прошел по флангу, затем прострелил в центр на Икарди, тот опередил защитника и с разворота пробил по воротам – Алиссон не сумел отбить мяч.

В концовке "Интер" сумел отличиться и в третий раз: снова Перишич удачно прострелил в штрафную "Рому", где Весино сумел опередить соперников  и вколотить мяч в сетку. "Интер" сумел добыть важнейшую победу в Риме и остался в лидирующей группе. "Рома" же откатилась в середину таблицы.

"Рома" – "Интер" 1:3                        

Голы: Джеко, 15 – 1:0; Икарди, 67 – 1:1; Икарди, 77 – 1:2; Вечино, 87 – 1:3

"Рома": Алиссон, Коларов, Жуан, Фацио, Манолас, Де Росси (Юндер, 83), Стротман, Наинголлан, Перотти (Туминелло, 90), Дефрель (Эль-Шаарави, 62), Джеко.

"Интер":  Ханданович, Д'Амброзио, Миранда, Шкриньяр, Нагатомо (Далберт, 56), Весино, Валеро, Перишич, Гальярдини (Мариу, 46), Кандрева (Канселу, 84), Икарди.

Вячеслав Горбачев

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