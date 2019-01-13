"Интер" разорвал "Беневенто" и вышел в 1/4 финала Кубка Италии

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"Интер" разорвал "Беневенто" и вышел в 1/4 финала Кубка Италии

В матче 1/8 финала Кубка Италии "Интер" разгромил "Беневенто" и завоевал путевку в четвертьфинал. Победу миланского клуба принесли дубли Антонио Кандревы и Лаутаро Мартинеса, а также голы Мауро Икарди и Далберта.

В 1/4 финала "Интер" сыграет с "Лацио".

"Интер" – "Беневенто" - 6:2 (3:0)
Голы: Икарди, 3 (с пенальти) - 1:0, Кандрева, 7 - 2:0, Далберт, 45 - 3:0, Мартинес, 48 - 4:0, Инсинье, 58 - 4:1, Мартинес, 66 - 5:1, Бандинелли, 74 - 5:2, Кандрева, 90+5 - 6:2

"Интер": Паделли, Далберт, Раноккия, Шкриньяр, Врсалько, Гальярдини, Кандрева, Брозович, Перишич (Валеро, 67), Икарди (Политано, 46), Мартинес.

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