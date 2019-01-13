"Интер" разорвал "Беневенто" и вышел в 1/4 финала Кубка Италии
В матче 1/8 финала Кубка Италии "Интер" разгромил "Беневенто" и завоевал путевку в четвертьфинал. Победу миланского клуба принесли дубли Антонио Кандревы и Лаутаро Мартинеса, а также голы Мауро Икарди и Далберта.
В 1/4 финала "Интер" сыграет с "Лацио".
"Интер" – "Беневенто" - 6:2 (3:0)
Голы: Икарди, 3 (с пенальти) - 1:0, Кандрева, 7 - 2:0, Далберт, 45 - 3:0, Мартинес, 48 - 4:0, Инсинье, 58 - 4:1, Мартинес, 66 - 5:1, Бандинелли, 74 - 5:2, Кандрева, 90+5 - 6:2
"Интер": Паделли, Далберт, Раноккия, Шкриньяр, Врсалько, Гальярдини, Кандрева, Брозович, Перишич (Валеро, 67), Икарди (Политано, 46), Мартинес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|53
|2
|Наполи
|19
|44
|3
|Интер Милан
|19
|39
|4
|Лацио
|19
|32
|5
|Милан
|19
|31
|6
|Рома
|19
|30
|7
|Сампдория
|19
|29
|8
|Аталанта
|19
|28
|9
|Торино
|19
|27
|10
|Фиорентина
|19
|26
|11
|Сассуоло
|19
|25
|12
|Парма
|19
|25
|13
|Кальяри
|19
|20
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|19
|18
|16
|СПАЛ
|19
|17
|17
|Эмполи
|19
|16
|18
|Болонья
|19
|13
|19
|Фрозиноне
|19
|10
|20
|Кьево
|19
|8