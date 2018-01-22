"Интер" - "Рома" - 1:1 (обзор)

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"Интер" - "Рома" - 1:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча итальянской Серии А между "Интером" и "Ромой".

Читайте также: На последних минутах "Интер" вырывает ничью в домашнем матче с "Ромой". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 21 54
2 Ювентус 20 50
3 Лацио 20 43
4 Интер Милан 21 43
5 Рома 20 40
6 Сампдория 20 33
7 Милан 21 31
8 Аталанта 21 30
9 Удинезе 20 29
10 Торино 21 29
11 Фиорентина 21 28
12 Болонья 21 27
13 Кьево 21 22
14 Сассуоло 21 22
15 Дженоа 20 21
16 Кальяри 21 20
17 Кротоне 21 18
18 СПАЛ 21 16
19 Хеллас Верона 21 13
20 Беневенто 21 7
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