"Интер" - "Рома": видеотрансляция битвы за место в Лиге чемпионов

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"Интер" - "Рома": видеотрансляция битвы за место в Лиге чемпионов

Сегодня, 20 апреля, состоится матч в рамках 33-го тура чемпионата Италии "Интер" - "Рома".

"Интер" располагается на 3 месте в турнирной таблице Серии А, имея в активе 60 баллов. "Рома" с 54 очками занимает 5 строчку. Обе команды борются за место в Лиге чемпионов на будущий сезон.

Матч состоится на стадионе "Джузеппе Меацца". Начало - в 21:30 по московскому времени.

Прямую видеотрансляцию матча смотрите на нашем сайте.

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