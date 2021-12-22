"Интер" с трудом победил "Торино"

Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

В матче 19-го тура чемпионата Италии миланский "Интер" на своем поле обыграл туринский "Торино" со счетом 1:0.

Единственный гол на 30-й минуте забил Дензел Думфрис.

"Интер", набрав 46 очков, лидирует в турнирной таблице Серии А. "Торино" с 25 очками остался на 11-й позиции.

"Интер" – "Торино" - 1:0 (1:0)

Гол: Думфрис, 30 - 1:0

"Интер": Ханданович, Думфрис (Д`Амброзио, 83), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Перишич (Димарко, 90), Видаль (Сенси, 82), Брозович, Чалханоглу (Весино, 69), Джеко, Мартинес (Санчес, 69).

"Торино": Милинкович-Савич, Синго (Ансальди, 76), Джиджи, Буонджорно (Родригес, 65), Бремер, Айна, Брекало (Прат, 76), Лукич, Побега (Мандрагора, 65), Пьяца, Санабрия (Варминг, 59).

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