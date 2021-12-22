"Интер" с трудом победил "Торино"
Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен
В матче 19-го тура чемпионата Италии миланский "Интер" на своем поле обыграл туринский "Торино" со счетом 1:0.
Единственный гол на 30-й минуте забил Дензел Думфрис.
"Интер", набрав 46 очков, лидирует в турнирной таблице Серии А. "Торино" с 25 очками остался на 11-й позиции.
"Интер" – "Торино" - 1:0 (1:0)
Гол: Думфрис, 30 - 1:0
"Интер": Ханданович, Думфрис (Д`Амброзио, 83), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Перишич (Димарко, 90), Видаль (Сенси, 82), Брозович, Чалханоглу (Весино, 69), Джеко, Мартинес (Санчес, 69).
"Торино": Милинкович-Савич, Синго (Ансальди, 76), Джиджи, Буонджорно (Родригес, 65), Бремер, Айна, Брекало (Прат, 76), Лукич, Побега (Мандрагора, 65), Пьяца, Санабрия (Варминг, 59).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17