"Интер" - "Сампдория" - 2:1 (видеообзор матча Серии А)

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"Интер" - "Сампдория" - 2:1 (видеообзор матча Серии А)

Представляем вашему вниманию видеообзор матча итальянской Серии А между "Интером" и "Сампдорией".

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3 Интер Милан Интер Милан 24 46
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11 Сассуоло Сассуоло 24 30
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