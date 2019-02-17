"Интер" - "Сампдория": видеотрансляция матча на "Джузеппе Меацца"

Теги интер милансампдория

"Интер" - "Сампдория": видеотрансляция матча на "Джузеппе Меацца"

Сегодня в рамках 24-го тура итальянской Серии А "Интер" примет "Сампдорию".

На данный момент "нерадзурри" занимает третье место и отстает от лидирующего "Ювентуса" на 23 очка. "Блучеркьяти" с 33 очками находятся на 10-й позиции.

Начало поединка между "Интером" и "Сампдорией" запланировано на 20:00 (мск).

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