"Интер" – "Сассуоло" - 1:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 37-го тура итальянской Серии А между "Интером" и "Сассуоло".

Не пропустите: "Интер" проиграл "Сассуоло", заметно снизив свои шансы попасть в Лигу Чемпионов. | http://soccernews.ru