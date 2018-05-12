"Интер" – "Сассуоло" - 1:2 (обзор)

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"Интер" – "Сассуоло" - 1:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 37-го тура итальянской Серии А между "Интером" и "Сассуоло".

Не пропустите: "Интер" проиграл "Сассуоло", заметно снизив свои шансы попасть в Лигу Чемпионов. | http://soccernews.ru

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5 Интер Милан 37 69
6 Милан 37 61
7 Аталанта 37 60
8 Фиорентина 37 57
9 Сампдория 36 54
10 Торино 37 51
11 Сассуоло 37 43
12 Дженоа 37 41
13 Болонья 37 39
14 Удинезе 37 37
15 Кьево 37 37
16 Кальяри 37 36
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